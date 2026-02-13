В Удмуртии выделят 24 млн рублей на стипендии для спортсменов-ветеранов СВО

В Удмуртии будет выделено 24 млн руб. на стипендии для ветеранов специальной военной операции (СВО), активно занимающихся спортом. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Мы видим, как команды активно развиваются и показывают высокие результаты. Спорт становится для ребят не просто увлечением, а профессиональной деятельностью, что требует соответствующей поддержки. Выплаты спортсменам и тренерам начнутся уже с апреля»,— отметил депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

Напомним, 98 социальных контрактов, по которому можно получить до 350 тыс. руб. на открытие своего дела, заключили участники СВО и члены их семей в Удмуртии в 2025 году.

Анастасия Лопатина