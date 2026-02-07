98 соцконтрактов заключили участники СВО и члены их семей в Удмуртии в 2025 году

98 социальных контрактов, по которому можно получить до 350 тыс. руб. на открытие своего дела, заключили участники СВО и члены их семей в Удмуртии в 2025 году. Такая цифра была озвучена на совещании о мерах поддержки военнослужащих в Госсовете республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Теперь (с 1 января 2026 года) для заключения соцконтракта не требуется подтверждение нуждаемости, то есть участник спецоперации или его супруга, при условии признания ветерана инвалидом 1 или 2 группы, могут заключить соцконтракт вне зависимости от дохода семьи»,— сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В 2025 году в республике было трудоустроено 918 участников СВО и членов их семей, из них 58 прошли дополнительное обучение или переквалифицировались. Для работодателей предусмотрена выплата до 200 тыс. руб. на адаптацию рабочего места для ветерана спецоперации.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что республика станет пятым регионом России, где будет запущена программа наставничества для участников СВО, решивших открыть и вести фермерское хозяйство.