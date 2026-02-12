В Ярославле клиника выплатит ущерб за ДТП с водителем-наркоманом частной скорой

Кировский районный суд Ярославля взыскал с клиники 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу водителя, пострадавшего в результате аварии с машиной частной скорой помощи, которой управлял мужчина в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

10 октября 2024 года на перекрестке улицы Урицкого и Ленинградского проспекта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и машины Nissan. Машина скорой выехала на пересечение на запрещающий сигнал светофора, уточнили в суде. В результате ДТП водитель Nissan пострадал, его здоровью был причинен вред средней тяжести.

Водителя скорой помощи привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, и управление ТС в состоянии опьянения.

«Суды установили, что он (водитель скорой — прим. «Ъ-Ярославль») не следовал на неотложное служебное задание с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, не имел приоритета при проезде перекрестка, находился в состоянии наркотического опьянения, а также не выполнил возложенную на него обязанность — убедиться в том, что другие участники дорожного движения уступают ему дорогу»,— сообщили в пресс-службе.

Пострадавший водитель автомобиля Nissan решил взыскать с клиники, в которой работал водитель скорой, 500 тыс. руб. компенсации. Суд решил взыскать 250 тыс. руб. и расходы по оплате услуг представителя. Решение районного суда судебная коллегия по гражданским делам облсуда оставила без изменения.

Алла Чижова