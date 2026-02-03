Студия Артемия Лебедева разработает фирменный стиль бывшей тюрьмы «Кресты»

Исторический комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге получит новый фирменный стиль, который разработает студия Артемия Лебедева. Заказчиком выступила группа компаний «КВС», реализующая проект редевелопмента бывшей тюрьмы. Основная задача опубликована на официальном сайте организации — создать визуальную систему, которая соединит историческое наследие места с его новой функцией как современной городской среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Тутов, Коммерсантъ Фото: Юрий Тутов, Коммерсантъ

Разработка должна сохранить историческую память и сформировать современный образ. Генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко назвал «Кресты» знаковым символом города, отметив, что новый стиль станет инструментом переосмысления пространства. Основатель студии Артемий Лебедев с характерным юмором отозвался о проекте, процитировав известную фразу «Век воли не видать».

О покупке бывшей тюрьмы строительной компанией читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «КВС зашел в тюрьму».

Андрей Маркелов