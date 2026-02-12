Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Итальянская конькобежка Лоллобриджида завоевала второе золото Олимпиады-2026

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла золото Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 5000 м. Она показала результат 6 минут 46,17 секунды.

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Второе место заняла нидерландка Мерел Конейн, отставшая на 0,1 секунды. Третьей стала норвежка Рагне Виклунд (+0,17), которая ранее взяла серебро на дистанции 3000 м.

35-летняя Франческа Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой. 7 февраля, в свой день рождения, она завоевала золото на дистанции 3000 м, установив олимпийский рекорд. На Играх-2022 в Пекине итальянка взяла серебро на дистанции 3000 м и бронзу в масс-старте. Конькобежка является внучатой племянницей актрисы Джины Лоллобриджиды, лауреатки премии «Золотой глобус».

Таисия Орлова

Фотогалерея

Джина Лоллобриджида и ее роли

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в небольшом итальянском городе Субьяко. Ее семья находилась в сложном финансовом положении, и будущая актриса зарабатывала деньги тем, что рисовала карикатуры и шаржи на заказ

Фото: AP / Str

Впервые на большую сцену Лоллобриджида вышла в 1947 году на конкурсе «Мисс Италия». Тогда она заняла третье место, однако с этого времени ей стали поступать первые предложения от режиссеров и продюсеров

Фото: AP

Всенародная известность пришла к Лоллобриджиде в 1952 году, после выхода в прокат комедийной мелодрамы «Фанфан-Тюльпан». Картина имела беспрецедентный успех по всему миру. Только в СССР на показы фильма пришло более 30 млн человек

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

В 1953 году актриса снялась в своем первом американском фильме — «Посрами дьявола». Затем в музыкальном фильме 1955 года «Самая красивая женщина в мире» Лоллобриджида предстала в амплуа певицы: все вокальные партии главной героини она исполняла сама

Фото: AP / Werner Kreusch

В 1963 году по личной просьбе актрисы в Италию на несколько дней прилетел советский художник Илья Глазунов. Лоллобриджиде очень понравился эскиз ее лица, который нарисовал мастер, и она попросила сделать для нее большой портрет

Фото: AP / Girolamo di Majo

«Я не соперничаю с бесстыдством»
Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

«В женщинах мужчины ценят не красоту, а покорность и смирение. Этого я никому из мужчин не могла предложить».
Фото: AP / Jim Pringle

Вторым избранником Лоллобриджиды был испанец Хавьер Ригаю, который был младше актрисы на 35 лет. Официально в браке они прожили три года, хотя, по заявлениям Лоллобриджиды, она не давала согласие на свадьбу, а свидетельство о бракосочетании было подписано без ее ведома

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

Джина Лоллобриджида была известна не только как актриса с мировым признанием, но и профессиональный фотограф. В разное время она устраивала фотосессии для Генри Киссинджера, Пола Ньюмана, Дэвида Кэссида, Сальвадора Дали и даже Фиделя Кастро. Все работы позже были опубликованы в фотоальбоме «Моя Италия»

Фото: AP / Giulio Broglio

В 1981 году актриса застраховала свою грудь на сумму $600 тыс. на случай естественной деформации. В 1997 году Лоллобриджида получила страховые выплаты

Фото: AP / Nancy Kaye

Джина Лоллобриджида владела виллой с садом, где она коллекционировала редких птиц, известно о нескольких сотнях видов в ее коллекции

Фото: AP

В 1999 году Джина Лоллобриджида заявляла о желании баллотироваться в Европарламент от левоцентристской партии. Однако для попадания в законодательный орган ей не хватило голосов

Фото: Reuters

«Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц, наверное, в этом и есть секрет вечной молодости»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года в возрасте 95 лет

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

