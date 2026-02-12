Итальянская конькобежка Лоллобриджида завоевала второе золото Олимпиады-2026

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла золото Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 5000 м. Она показала результат 6 минут 46,17 секунды.

Второе место заняла нидерландка Мерел Конейн, отставшая на 0,1 секунды. Третьей стала норвежка Рагне Виклунд (+0,17), которая ранее взяла серебро на дистанции 3000 м.

35-летняя Франческа Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой. 7 февраля, в свой день рождения, она завоевала золото на дистанции 3000 м, установив олимпийский рекорд. На Играх-2022 в Пекине итальянка взяла серебро на дистанции 3000 м и бронзу в масс-старте. Конькобежка является внучатой племянницей актрисы Джины Лоллобриджиды, лауреатки премии «Золотой глобус».

Таисия Орлова