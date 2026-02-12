Цена на золото упала ниже $5 тыс. на бирже Comex

Фьючерс на золото на бирже Comex упал ниже $5 тыс. за тройскую унцию. На 20:05 он торгуется на уровне $4973.

Около 19:00 цена находилась на уровне $5083. Затем через полчаса показатель резко упал до $4910 (-3,4%). Затем к 20:05 восстановился до уровня $4968.

Цена на золото выше $5 тыс. держалась непрерывно с 9 февраля. Общий тренд на удорожание золота начался в декабре прошлого года. Как писало агентство Reuters, аналитики прогнозировали, что в 2026-м стоимость золота может приблизиться к $6 тыс.