Выбросы в атмосферу в Нижнем Тагиле сократились на 17%

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) выбросы в атмосферу сократились на 17% по сравнению с уровнем 2017 года — на 23 тысячи тонн, сообщили в департаменте информационной политики региона. Промежуточные итоги проекта «Чистый воздух», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие», обсудили на заседании оргкомитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ключевая задача — снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ на 20% в 2026 году, а к 2030 году — вдвое по сравнению с показателями 2017 года. Мы идем к этим целям: модернизируем промышленные предприятия, переводим частные дома на газовое топливо, развиваем общественный транспорт»,— рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Местным металлургическим и перерабатывающим предприятиям удалось сократить выбросы за счет установки нового оборудования, оптимизации технологий и внедрения систем очистки. В рамках мероприятий по снижению выбросов 1,7 тыс. домовладельцев в Нижнем Тагиле перевели свои дома на газовое отопление.

Также для города были приобретены 12 новых трамвайных вагонов, это позволило сократить количество автотранспорта на дублирующих маршрутах и снизить выбросы в городе на 8 тонн в год. Реконструкция пяти газовых котельных с установкой современных водогрейных котлов и автоматизацией процессов позволила дополнительно сократить выбросы еще на 19 тонн в год.

Ранее Нижнетагильский высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) заплатил 20 млн руб. за выбросы в атмосферу в Нижнем Тагиле.

Полина Бабинцева