ВГОК заплатил 20 млн рублей за выбросы в атмосферу в Нижнем Тагиле

Нижнетагильский высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) (Свердловская область) выполнил решение суда по иску прокуратуры и устранил нарушения при осуществлении выбросов в атмосферный воздух, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Проверка показала, что предприятие эксплуатирует объекты 1 категории, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду – «Лебяжинская промплощадка», «Высокогорская промплощадка» и «Шахта «Естюнинская».

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» входит в группу компаний НПРО «Урал». «ВГОК» является старейшим горно-обогатительным предприятием Урала и одним из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе. Разработка Высокогорского месторождения началась еще в 1721 году. Основной вид деятельности предприятия — добыча и переработка железной руды.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ВГОК осуществлял выбросы, не соответствующие данным в отчете об инвентаризации, а также не обновлял сведения в программном обеспечении учета объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду. Кроме того, места отбора проб промышленных выбросов на двух источниках не соответствовали требованиям ГОСТ, а очистка выбросов не обеспечивалась в полном объеме.

Природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованием об устранении нарушений. Суд удовлетворил исковые требования.

В рамках исполнения иска ВГОК разработал новый отчет по инвентаризации выбросов, актуализировал данные в программном обеспечении, перенес места отбора проб в соответствии с нормативными требованиями и провел модернизацию пылегазоочистной установки. На устранение выявленных нарушений предприятие направило более 20,5 млн руб.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что уровень риска болезней органов дыхания при воздействии загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле возрос с «настораживающего» в 2020 году до «высокого» в 2024 году.

Полина Бабинцева