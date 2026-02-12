МЭА вынесло соглашение за скобки

Спрос на нефть в 2026 году вырастет на 850 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составит 104,87 млн б/с, следует из свежего отчета Международного энергетического агентства (МЭА). На фоне слабого внутреннего спроса в Китае и похолодания в Северной Америке снижены оценки как спроса, так и предложения нефти. В прогнозы при этом не заложены пока неясные последствия недавнего торгового соглашения Индии и США — сейчас аналитики считают, что условие о полном прекращении закупок российской нефти Нью-Дели выполнено не будет.

Рост спроса на нефть в мире в этом году составит 850 тыс. б/с вместо ожидавшихся ранее 930 тыс. б/с, прогнозирует в своем февральском отчете МЭА,— потребление таким образом составит 104,87 млн б/с. Причина пересмотра показателя — новые данные о состоянии китайской экономики: поддержанная расширением внешнего спроса, она по-прежнему не может активизировать спрос внутренний. ОПЕК (в организацию входят в основном экспортеры нефти) в своем февральском докладе дает несколько иной прогноз спроса, считая, что в этом году он увеличится на 1,38 млн б/с и составит 106,5 млн б/с.

Прогноз по росту предложения нефти в отчете МЭА также снижен: на 100 тыс. б/с, до 2,4 млн б/с. Предполагается, что оно составит 108,6 млн б/с. Некоторое снижение оценки связано с сокращением оценки мирового предложения в первом квартале: на 340 тыс. б/с, до 107,2 млн б/с. Этот пересмотр, в свою очередь, объясняется январским похолоданием в Северной Америке. Из-за приостановки работы некоторых предприятий в США и Канаде добыча нефти в январе снизилась на 860 тыс. б/с и 220 тыс. б/с соответственно. Отметим, что прогнозируемый МЭА прирост предложения ниже прошлогоднего (плюс 3,1 млн б/с).

По подсчетам агентства, Россия в январе добыла 9,3 млн б/с после 9,64 млн б/с в декабре. Это было ниже квоты для РФ, утвержденной в рамках соглашения ОПЕК+, на 0,28 млн б/с.

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в январе оценен МЭА в 7,5 млн б/с — это на 100 тыс. б/с меньше, чем за тот же месяц 2025-го. Доходы РФ от этих поставок выросли на $0,13 млрд к декабрю 2025-го, но год к году сократились на $4,61 млрд, до $11,11 млрд. Годовое снижение связано с сохраняющимися скидками на Urals: в январе дисконт на российскую нефть в порту Новороссийска опускался до $26,75 за баррель (в декабре — $26,63).

Из доклада МЭА следует, что РФ в первый месяц года сократила поставки нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию, а также на Ближний Восток — на 300 тыс. б/с, 500 тыс. б/с и 100 тыс. б/с соответственно. При этом по «неназванным направлениям» экспорт вырос на 0,9 млн б/с. Отметим, внимание экспертов сейчас приковано прежде всего к российским поставкам в Индию — зафиксированный МЭА спад означает, что месяц к месяцу закупки российской нефти сократились более чем в два раза. Ранее о заметном спаде сообщали в S&P Global (см. “Ъ” от 4 февраля). По оценкам аналитиков, выпавшие поставки Индия замещает американскими и ближневосточными — такой импорт демонстрирует заметный рост.

При этом полного отказа Нью-Дели от ввоза нефти из России в МЭА не прогнозируют: такой сценарий в прогнозы агентства не заложен.

Напомним, на прошлой неделе США и Индия заключили рамочное торговое соглашение, предполагающее среди прочего отмену 25-процентных пошлин, которые американский президент Дональд Трамп вводил в отношении этой страны за закупки нефти из РФ. Из опубликованных документов прямо не следует, что ради сворачивания тарифов от Индии потребуется полный отказ от таких поставок, но это условие ранее все же называлось сторонами. Аналитики ING предполагают, что временное сокращение закупок было нужно Индии для того, чтобы «успокоить» партнера во время активного обсуждения будущего торговли. О серьезности намерений можно будет судить лишь при устойчивости тренда на снижение ввоза нефти из РФ.

Кристина Боровикова