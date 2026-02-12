Воронежский «Факел» уступил «Балтике» во втором товарищеском матче дня в Белеке

Футбольный клуб «Факел» потерпел поражение от калининградской «Балтики» во втором товарищеском матче, прошедшем 12 февраля в Белеке. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу соперника, сообщила пресс-служба клуба.

Единственный мяч был забит в первом тайме. Ранее в этот день воронежская команда разгромила казахстанский «Женис» со счетом 5:1 — четыре гола забил Максим Турищев. На втором тренировочном сборе в Турции «Факел» также сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

После 21 тура Первой лиги «Факел» лидирует в турнирной таблице с 48 очками. Матч 22-го тура воронежский клуб проведет 27 февраля — примет дома екатеринбургский «Урал».

Ульяна Ларионова