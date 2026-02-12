Воронежский «Факел» разгромил «Женис» в товарищеском матче в Турции

Футбольный клуб «Факел» одержал убедительную победу над казахстанским «Женисом» в первом товарищеском матче дня. Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 4:1 в пользу воронежской команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за сильного дождя игра началась с задержкой на 25 минут. Четыре мяча в составе победителей забил Максим Турищев. Еще один гол на счету Мераби Уридия из Белека. Сегодня, 12 февраля, «Факел» проведет второй спарринг — в 17:00 соперником станет калининградская «Балтика».

На прошлой неделе на втором тренировочном сборе воронежцы сыграли вничью с «Сочи» (2:2). У «Факела» отличились Аксель Гнапи (9-я минута) и Вячеслав Якимов (87-я).

После 21 тура Первой лиги «Факел» лидирует в турнирной таблице с 48 очками. Матч 22-го тура воронежский клуб проведет 27 февраля — примет дома екатеринбургский «Урал».

Ульяна Ларионова