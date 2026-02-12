СКР предъявил обвинение челябинскому вице-губернатору Андрею Фалейчику

Предъявлено обвинение в получении взятки заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику, сообщает пресс-служба СКР.

«Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 млн руб. в период 2021–2023 годах в должности главы Копейска от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря „Юность“»,— сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Андрея Фалейчика задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области утром 12 февраля. По данным источника в правоохранительных органах, сумма взяток полученных бывшим главой Копейска, превышает 6 млн руб.

Для избрания меры пресечения обвиняемого доставят в Москву.