Вице-губернатор Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток

Утром 12 февраля сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали вице-губернатора Андрея Фалейчика. Об этом сообщает глава региона Алексей Текслер в личном telegram-канале.

Следственные действия связаны с работой Андрея Фалейчика в качестве главы Копейска. Администрация города окажет все необходимое содействие, отмечает Алексей Текслер.

«Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — подчеркнул губернатор.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, Андрея Фалейчика подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от директора организация детского отдых за передачу имущественного комплекса детского лагеря «Юность», принадлежащего Копейску, в долгосрочную аренду. Сумма взятки превысила 6 млн руб., сообщил собеседник.

Уголовным делом занимается Главное следственное управление СКР.