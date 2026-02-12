Вице-губернатор Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток
Утром 12 февраля сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали вице-губернатора Андрея Фалейчика. Об этом сообщает глава региона Алексей Текслер в личном telegram-канале.
Фото: Очевидец задержания
Следственные действия связаны с работой Андрея Фалейчика в качестве главы Копейска. Администрация города окажет все необходимое содействие, отмечает Алексей Текслер.
«Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — подчеркнул губернатор.
По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, Андрея Фалейчика подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от директора организация детского отдых за передачу имущественного комплекса детского лагеря «Юность», принадлежащего Копейску, в долгосрочную аренду. Сумма взятки превысила 6 млн руб., сообщил собеседник.
Уголовным делом занимается Главное следственное управление СКР.