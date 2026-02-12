Господрядчик подал иск к воронежскому управлению стройполитики на 81,4 млн

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал исковое заявление АО «Коттедж-индустрия» (россошанская строительная компания, ранее выигравшая конкурс на строительство пристройки к школе в Верхней Хаве) к управлению строительной политики администрации Воронежа. Сумма требований составляет 81,4 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск пока не принят к производству, подробности претензий в материалах дела не раскрываются.

По данным Rusprofile, АО «Коттедж-индустрия» зарегистрировано в Воронежской области в 1999 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года крупнейшим акционером выступал бывший гендиректор Юрий Кухтин, более актуальная информация о собственниках не раскрывается. По итогам 2024 года выручка компании составила 795,6 млн руб., чистая прибыль — 351 тыс. руб. С 2010 года с компанией было заключено 211 госконтрактов на общую сумму 9,2 млрд руб.

В мае 2025 года «Коттедж-индустрия» выиграла конкурс на строительство пристройки к школе №1 в Верхней Хаве с начальной ценой контракта 591,9 млн руб. Подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в размере 177,5 млн руб. либо предоставить банковскую гарантию, однако он не сумел сделать этого в указанный срок. В связи с этим заказчик обратился в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, и в начале июня ведомство приняло соответствующее решение. «Коттедж-индустрия» обжаловала его в арбитраже. В компании пояснили, что являются малым предприятием и не располагали необходимой суммой, а банки своевременно не выдали гарантию. Суд встал на сторону подрядчика, указав на отсутствие умысла уклоняться от контракта и добросовестность его действий. УФАС пытался оспорить это решение, однако 19 арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу управления и оставил в силе решение первой инстанции.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова