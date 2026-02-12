Суд в Челябинске арестовал судебного пристава по делу о получении взятки

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу задержанного УФСБ России по региону начальника Озерского городского отделения судебных приставов ГУ ФССП по Челябинской области Виталия Рогозина, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Он арестован на два месяца, до 11 апреля 2026 года, сообщил источник „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах.

Виталия Рогозина задержали 11 февраля. По версии следствия, с 1 мая по 2 июня 2025 года пристав, имея доступ к закрытым ведомственным базам данных, собирал и передавал персональные данные граждан РФ знакомому, за что получил взятку в виде бессрочной и безвозмездной аренды легкового автомобиля. По данным источника, взяткодателем был представитель криминальных структур региона.