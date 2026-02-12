BMW заявила об уходе из России

BMW запретила своему китайскому подразделению любой экспорт автомобилей в Россию. Немецкий концерн уточнил, что если машины все же попадут в Россию по «серым» каналам, то «это произойдет за пределами сферы влияния и вопреки воле» BMW, сообщает Reuters. Баварская марка официально не поставляет автомобили в Россию с 2022 года, однако оказывает поддержку ранее проданным транспортным средствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Нынешнее заявление — декларация для чиновников, реальных последствий для российских клиентов оно иметь не будет, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Наличие или отсутствие BMW на нашем рынке обусловлено исключительно ставками утилизационного сбора. Цены на эти машины улетели в космос, поэтому авто теперь не так востребованы у россиян. Все попытки немецких концернов ограничить Россию разбиваются о реальность: все хотят продавать и зарабатывать. Даже если они показывают в информационных источниках, что борются с реэкспортом в Россию, на практике ничего из этого ровным счетом не происходит.

В настоящий момент компания BMW из России не ушла, она осуществляет поддержку своих автомобилей, поздравляет с праздниками своих пользователей и благодарит за посещение бывших официальных дилеров. Поэтому, я думаю, что никто со стороны BMW ничего блокировать не будет. А если компания пойдет на такой шаг, это будет тяжелейший удар для нее, потому что все остальные рынки увидят, что происходит с российским, и начнут думать: а нужно ли нам работать с теми, кто может машины в одночасье заблокировать или нет? Надеюсь, что до такого не дойдет».

В 2025 году импорт автомобилей BMW вырос на 44%, всего в Россию завезли 64 тыс. машин, из них 18 тыс. — с нулевым пробегом. По данным «Автостата», большая часть машин — оригинальной немецкой сборки, китайской — немногим более 40%. Пятерку по спросу в сегменте новых BMW составляют кроссоверы — Х3, Х5, Х1, Х7 и Х6. При этом 99% из них — мощные машины свыше 160 л. с.

После изменения методики утильсбора с 1 декабря завозить новые машины в некоторых случаях стало даже выгоднее, чем подержанные. В Германии выбор комплектаций гораздо богаче, подчеркивает эксперт по подбору автомобилей, автор проекта Avtorevizorro Кирилл Чернов: «На данный момент можно привезти абсолютно любой автомобиль. Более того, есть лимитированные версии крайне редких авто, которые делаются на заказ, например Ferrari, даже такие машины приезжают в Россию.

Скорее всего, BMW просто станет дороже. Нужно смотреть, как будут действовать китайские власти, таможня и дилеры. С 2022 года мы живем в режиме жестких санкций, но машины из Европы как ехали, так и едут. Из Германии сейчас доставка зависит больше от погоды, сами видите, какая зима. Глобально сделка от покупки машины до получения ПТС занимает месяц-полтора. Примерно такие же сроки с Китаем. Без машин мы не останемся.

Главный подвох в том, что плюс-минус аналогичных комплектаций в Китае и Европе просто не существует. Именно поэтому есть чудовищная разница в цене. Конструктивно это два непохожих автомобиля, которые сделаны из разных материалов. Отличается очень много: и кузов, и подвеска, и обработка против коррозии, они по-разному окрашены. Самое главное — разные настройки, возможности. BMW X3 из Китая выходит где-то на 1,5-2 млн руб. дешевле, чем из Германии».

Бывшие официальные дилеры BMW держат склады популярных моделей в наличии. Например, BMW Х3 2025-го модельного ряда мощностью 258 л. с. можно купить от 7 млн руб., рестайлинговые трехлитровые дизельные BMW Х7 стоят около 15 млн руб., примерно столько же придется заплатить и за модель Х6.

Юлия Савина