МИД России призвал Японию не связывать Курилы и ситуацию на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала состоявшиеся 7 февраля в ряде японских городов митинги по случаю «Дня северных территорий». Она напомнила Японии о российском суверенитете над Курильскими островами и нецелесообразности связывания этого вопроса с ситуацией на Украине.

«Со своей стороны хотели бы четко заявить о том, что легитимный суверенитет России над Курильскими островами определен итогами Второй мировой войны и закреплен в российской Конституции и пересмотру не подлежит»,— подчеркнула официальный представитель МИДа на брифинге.

Дипломат также назвала «неуместной» связку с Украиной, на которой делался акцент во время мероприятий. «Я не понимаю, зачем все время проводить эти параллели,— сказала она.— Если Токио хочет прокомментировать, что происходит на Украине, для этого надо использовать факты террористических атак киевского режима по объектам социальной инфраструктуры, по гражданскому населению, убийства детей, женщин, стариков, издевательства над людьми».

Мария Захарова добавила, что посольство России в Японии передаст данные о преступлениях киевского режима японскому внешнеполитическому ведомству, чтобы в следующий раз они «опирались на факты».

Ежегодные митинги в «День северных территорий» 7 февраля проходят в Японии с 1981 года. Токио оспаривает принадлежность островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Симодский трактат 1855 года. Российская сторона считает, что по итогам Второй мировой войны территориальный вопрос был закрыт.

Анна Пестерева