Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Австрийский сноубордист Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом

Австриец Алессандро Хеммерле завоевал золото Игр в Италии в сноуборд-кроссе. Он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Второе место занял канадский сноубордист Элиот Гронден. Бронзовую медаль взял австриец Якоб Душек.

32-летний Хеммерле во второй раз стал победителем Олимпийских игр. В Пекине он взял золото в той же дисциплине, серебро тогда досталось Грондену. Также на счету австрийца серебряная (2021) и бронзовая (2025) медали чемпионатов мира.

Таисия Орлова

Новости компаний Все