Австрийский сноубордист Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом
Австриец Алессандро Хеммерле завоевал золото Игр в Италии в сноуборд-кроссе. Он стал двукратным олимпийским чемпионом.
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Второе место занял канадский сноубордист Элиот Гронден. Бронзовую медаль взял австриец Якоб Душек.
32-летний Хеммерле во второй раз стал победителем Олимпийских игр. В Пекине он взял золото в той же дисциплине, серебро тогда досталось Грондену. Также на счету австрийца серебряная (2021) и бронзовая (2025) медали чемпионатов мира.