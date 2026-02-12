Малыши и Фрида Карлссон

Очередное состязание в рамках лыжной программы итальянской Олимпиады — женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, состоявшаяся 12 февраля, принесла второе золото шведке Фриде Карлссон. Примечательна эта победа прежде всего масштабом превосходства Карлссон над конкурентками. Оно оказалось не просто большим, а неприлично большим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрида Карлссон

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фрида Карлссон

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фрида Карлссон, 26-летняя шведская лыжница, подтвердила, что приехала на эту Олимпиаду в удивительной форме за победой. Первая была одержана еще 7 февраля в скиатлоне, в котором Карлссон легко опередила соотечественницу Эббу Андерссон. Вторая, тоже оставившая Андерссон с серебром, получилась в каком-то смысле еще более эффектной, хотя эффектность — это вроде бы не про дисциплину, предполагающую монотонное передвижение по трассе в одиночку.

Идеально описывают ее цифры.

Десятикилометровая разделка — это на самом деле короткая гонка: 20 минут с небольшим — и все, финиш. И разрывы на ней внутри элиты, как правило, маленькие. Иногда — крохотные.

Норма для десятикилометровой разделки — это результаты крупнейших состязаний последних лет. На предыдущей Олимпиаде, состоявшейся в 2022 году в Пекине, победительницу — норвежку Терезу Йохауг — от серебряного призера — финки Кертту Нисканен — отделили почти эфемерные четыре десятые секунды. Если бы Йохауг и Нисканен соперничали в гонке с общим, одновременным стартом, это была бы разница в пару-тройку метров.

На чемпионате мира 2023 года американка Джессика Диггинс выиграла у Фриды Карлссон 14 секунд. И это считалось чем-то вроде нокаута.

Золото в разделке предолимпийского, прошлогоднего, чемпионата мира досталось Эббе Андерссон. Йохауг, которая вскоре карьеру завершила, отстала от нее на секунду и три десятые. Третьей стала Карлссон. Ее отставание от чемпионки-соотечественницы равнялось 12 секундам.

А теперь — разделка итальянская. В ней Фрида Карлссон и Эбба Андерссон снова, как и в скиатлоне, финишировали неподалеку друг от друга — камера могла легко взять в объектив обеих. Причем Карлссон, в отличие от скиатлона, очутилась позади Андерссон — чуть не дышала той в спину. Но, конечно, дело просто в том, что начала гонку на минуту позже.

Преимущество Фриды Карлссон над Эббой Андерссон на финише составило 46,6 секунды.

А Андерссон бежала ведь классно. Так классно, что, если вынести за скобки Карлссон, оставила позади всех, включая лидера Кубка мира Джессику Диггинс, у которой коньковый ход — коронка. Диггинс, взявшая бронзу, правда, еще в скиатлоне, как она сама рассказала, сломала ребро и поэтому страдала от боли. Но все равно возникло ощущение, что, даже будь американка совершенно здорова, к такой Карлссон она бы приблизиться не сумела.

Ощущение, кстати, подтверждали и слова спортсменок. Все без исключения рассказывали о том, как им было тяжело в четверг на мягкой из-за плюсовой температуры трассе. Многих эта мягкость угробила. Российскую лыжницу Дарью Непряеву скинула на неприятное 21-е место. Фрида Карлссон рассказывала, как поначалу осторожничала, ловила ритм, а потом, почувствовав, что поймала, сказала себе: «А почему бы не отпустить тормоза?» И уж отпустила так отпустила.

Алексей Доспехов