Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за снегопада

Росавиация предупредила о возможных задержках и отменах рейсов в Москве из-за прогнозируемых плохих погодных условий.

«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов»,— сообщили в Росавиации. Перебои в работе столичных аэропортов могут быть связаны с необходимыми процедурами очистки спецтехники и взлетно-посадочных полос, а также с обработкой самолетов противообледенительными жидкостями. Меры безопасности в приоритете для всех служб, добавили в ведомстве.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский усилили взаимодействие для обеспечения штатной работы, сообщили в Росавиации. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, все службы воздушных гаваней готовы к работе в усиленном режиме. В ведомстве посоветовали следить за возможными объявлениями в чат-ботах аэропортов и авиакомпаний.