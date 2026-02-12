Пресс-служба Меркель опровергла слухи о ее намерении стать президентом Германии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом сообщила Tagesspiegel со ссылкой на пресс-службу госпожи Меркель.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«Это не так»,— ответили в пресс-службе бывшего канцлера Германии на вопрос издания. Ранее газета Bild писала, что в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС), который долгие годы возглавляла Ангела Меркель, опасаются, что Партия зеленых может выдвинуть ее на пост президента. Как сообщает издание, это было связано с тем, что у нынешнего канцлера от ХДС Фридриха Мерца плохие отношения с госпожой Меркель, при этом ему было бы сложно противодействовать кандидату из рядов его собственной партии.

В ФРГ президента выбирает Федеральное собрание. Нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер занимает свой пост с 2017 года. Так как на этой должности нельзя находиться дольше двух сроков, в 2027 году в Германии будут выбирать нового президента.

Яна Рождественская