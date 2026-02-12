Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пресс-служба Меркель опровергла слухи о ее намерении стать президентом Германии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом сообщила Tagesspiegel со ссылкой на пресс-службу госпожи Меркель.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«Это не так»,— ответили в пресс-службе бывшего канцлера Германии на вопрос издания. Ранее газета Bild писала, что в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС), который долгие годы возглавляла Ангела Меркель, опасаются, что Партия зеленых может выдвинуть ее на пост президента. Как сообщает издание, это было связано с тем, что у нынешнего канцлера от ХДС Фридриха Мерца плохие отношения с госпожой Меркель, при этом ему было бы сложно противодействовать кандидату из рядов его собственной партии.

В ФРГ президента выбирает Федеральное собрание. Нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер занимает свой пост с 2017 года. Так как на этой должности нельзя находиться дольше двух сроков, в 2027 году в Германии будут выбирать нового президента.

Яна Рождественская

Ангела Меркель (в девичестве Каснер) родилась в Гамбурге в семье священника-протестанта и учительницы. Когда девочке исполнилось три года, ее родители неожиданно переехали в Восточную Германию, где отцу Ангелы дали место пастора. В разгар холодной войны Хорст Каснер и его семья были буквально осыпаны привилегиями: Каснер возглавил семинарию, его дочь поступила в элитную школу, у семьи был хороший дом и два автомобиля

Фото: из личного архива Ангелы Меркель / angela-merkel.de

Стены школы, где училась Ангела, были оклеены лозунгами «Учиться у СССР — значит побеждать!». Будущий канцлер выучила русский так, что стала победительницей двух республиканских олимпиад

Фото: AP / Thomas Haentzschel

Окончив школу, золотая медалистка Ангела Меркель (на фото справа) поступила на физфак Лейпцигского университета. Там она встретила Ульриха Меркеля. Ей было 23 года, он — на год старше. Они поженились, и после окончания университета молодая семья переехала в Берлин. Поначалу Ангеле не везло с работой — ее не брали ни учительницей физики, ни преподавателем русского языка

Фото: AP / Jockel Finck

В конце концов ей удалось устроиться на работу в Академию наук, но к тому времени всевозможные неурядицы привели семью к распаду. Ангела ушла, прихватив из квартиры многие вещи, включая стиральную машину. «Хватит и того, что я оставила себе на память его фамилию»,— говорила она. После развода Меркель сняла в Берлине маленькую комнату. В 1986 году она защитила докторскую по физике элементарных частиц, одновременно развив активную деятельность в качестве секретаря комитета комсомола в академии

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Ангела никогда не была в оппозиции режиму в ГДР. Напротив, комсомолка и активистка, она всей душой болела за социализм. Социализм платил ей взаимностью. Активную деятельность в местной комсомольской организации «Свободная немецкая молодежь» Ангела умудрялась совмещать с членством в молодежной организации христианских демократов, так называемом клубе нецелованных

Фото: Reuters

Превращение ученого-физика в активиста-демократа произошло в 1989 году после падения Берлинской стены. По словам самой Меркель, это событие произвело на нее огромное впечатление. В одном из интервью она рассказывала, что в семье Каснеров часто мечтали о воссоединении Германии и говорили, что, когда это произойдет, они первым делом отправятся в Западный Берлин, возьмут лучший столик в ресторане отеля Kempinski и отпразднуют событие, заказав много-много омаров

Фото: Reuters

В 1989 году Ангела Меркель стала активисткой Партии демократического обновления. Лотар де Мезьер, последний глава правительства ГДР, даже доверил ей пост заместителя своего пресс-секретаря. Но Ангела Меркель быстро и верно сориентировалась и вскоре, в 1990 году оказалась в партии Христианско-демократический союз (ХДС)

Фото: Reuters

В партии ее приметил канцлер Гельмут Коль (на фото), которому было необходимо иметь в своем правительстве и представителей Восточной Германии, и женщин. Ангела Меркель получила символический пост министра по делам женщин и молодежи, став олицетворением объединения двух Германий. Именно Гельмут Коль обеспечил Ангеле Меркель стремительный взлет по партийной лестнице. Он называл ее девочкой и сделал замглавы правящей партии ХДС. В немецких газетах ее так и прозвали — «девочка Коля»

Фото: AP / Fritz Reiss

Вскоре она стала секретарем ХДС. Однако, когда в 1999 году Коля обвинили в том, что ХДС принимала деньги на партийные нужды от олигархов, Ангела Меркель публично потребовала от партийного руководства обновить ряды ХДС, избавившись и от своего многолетнего лидера, и от его ближайшего соратника, председателя ХДС Вольфганга Шойбле, прикованного к инвалидному креслу

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сменщицей Гельмута Коля впервые в истории партии стала женщина — Ангела Меркель. Она стала председателем ХДС, несмотря на то, что критики упрекали ее в отсутствии харизмы, журналисты называли занудной, а карикатуристы издевались над ее неизменной стрижкой «под горшок» &lt;br>На фото: экс-президент Германии Хорст Кёлер (слева) и Ангела Меркель

На фото: экс-президент Германии Хорст Кёлер (слева) и Ангела Меркель

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Годы руководства оппозиционной партией оказались самыми сложными для госпожи Меркель. Ее замечали и любили избиратели, но старые функционеры ХДС явно были от нее не в восторге. Ей ставили в укор все — от преследования Коля (многие считали это настоящим предательством) до внешнего вида, который совершенно не соответствовал представлениям о том, как должна выглядеть удачливая женщина-политик, лидер одной из ведущих партий и претендент на пост главы правительства Германии. «Если она хочет быть &quot;железной фрау&quot;, пусть и выглядит не хуже &quot;железной леди&quot;»,— говорили ее противники

Фото: Reuters

Между тем из-за экономического кризиса правящая партия — СДПГ — стала стремительно терять популярность в обществе. Понимая, что время работает против него, в 2005 году лидер СДПГ канцлер Германии Герхард Шредер (на фото) решил сыграть на опережение, объявив досрочные парламентские выборы. Шредер надеялся, что эта не обладающая харизмой занудная протестантка-«осси» без соответствующей раскрутки не сможет привести блок ХДС/ХСС к победе. И все же блок Ангелы Меркель пришел на выборах первым, хотя и с незначительной разницей, при этом получив на 7% меньше, чем предсказывали последние опросы общественного мнения, что было расценено как провал

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Годом позже Ангела Меркель уже избрана в парламент. Агитируя на Балтийском побережье, она встречалась с местными рыбаками прямо в пивных. «Она все время обещала, обещала и обещала,— рассказывал старый рыбак Иоахим Хубер,— и мы за нее голосовали. Обещания остались невыполненными. Но мы ей верили. Уже никому нельзя было верить, но она хоть умела слушать»

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Хотя имиджмейкеры ХДС/ХСС провели масштабную кампанию по улучшению восприятия Меркель населением, с самого начала было очевидно, что она намного хуже владеет искусством общения с журналистами, и в первую очередь с телевизионщиками, чем Герхард Шредер. Социал-демократы умело воспользовались отказом Ангелы Меркель от второй теледуэли с канцлером, обвинив лидера ХДС в трусости. Кроме того, против имиджа Ангелы Меркель на протяжении всей кампании играли и многие факты ее биографии. Женщина, протестантка, уроженка восточных земель, разведенная и вновь вышедшая замуж, так и не смогла стать олицетворением консервативных ценностей в глазах основного электората партии — мужчин-католиков с запада Германии

Фото: Reuters / Francois Lenoir

Разве что при обсуждении вопроса о расширении Евросоюза Ангела Меркель показала себя как стойкая защитница христианских ценностей, как она их понимает,— она объявила, что будет противиться тому, чтобы в ЕС была принята Турция. Возможно, ей удалось сыграть на страхе определенной части населения перед исламизацией Европы, но зато она одним махом перечеркнула возможность получить хоть какую-то часть голосов избирателей турецкого происхождения&lt;br>На фото: Ангела Меркель (в центре), бывший президент Франции Николя Саркози (на переднем плане справа)

На фото: Ангела Меркель (в центре), бывший президент Франции Николя Саркози (на переднем плане справа)

Фото: Reuters

22 ноября 2005 года Ангела Меркель была избрана на пост федерального канцлера ФРГ. Ей был 51 год и она стала первой женщиной-федеральным канцлером и второй (после жившей в X веке императрицы Феофании) женщиной во главе Германии

Фото: AP / Fritz Reiss

Муж канцлера Германии Ангелы Меркель Иоахим Зауэр (на фото) так и не посетил ее инаугурацию, решив посвятить этот день работе в своей химической лаборатории

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Аналитики прогнозировали, что после победы Ангелы Меркель в отношениях России и Германии наступит похолодание. До своего вступления на пост канцлера Меркель неоднократно критиковала Шредера за излишнюю лояльность к Москве. Но отношения двух стран не претерпели особых изменений&lt;br>На фото: президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

На фото: президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прагматичная Меркель оперировала понятием «стратегическое партнерство». «На мой взгляд, с Россией нас пока объединяет не так много общих ценностей, как с Америкой»,— сказала Меркель в 2006 году в интервью «Шпигель»&lt;br>На фото: Ангела Меркель и 44-й президент США Барак Обама

На фото: Ангела Меркель и 44-й президент США Барак Обама

Фото: Reuters / Michael Sohn / Pool

В 2007 году Германия председательствовала в Европейском союзе, а Ангела Меркель успешно разрешила серьезный кризис, поставивший под сомнение будущее единой Европы. С помощью нее было принято соглашение, заменившее проект провалившейся на референдумах в Нидерландах и Франции Конституции. 2008 году Меркель вручили премию имени Карла Великого за заслуги в деле развития Евросоюза

Фото: Reuters / Ina Fassbender

Среди непопулярных у населения инициатив Меркель — спасение столкнувшихся с финансовыми трудностями стран Евросоюза. Именно благодаря ей Греция в 2012 году получила дополнительную помощь в размере €130 млрд&lt;br>На фото: Ангела Меркель и бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас

На фото: Ангела Меркель и бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас

Фото: Reuters / Tobias Schwarz

«По большей части каждый из нас изъясняется на своем родном языке. Я немного понимаю русский. Но Путин говорит по-немецки лучше. Иногда он переходит на немецкий»&lt;br>На фото слева направо: канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и 44-й президент США Барак Обама

На фото слева направо: канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и 44-й президент США Барак Обама

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

У Ангелы Меркель нет детей. «Я не исключала такой возможности, но не получилось. А когда я занялась политикой, мне было 35 лет, и я уже не задавала себе этот вопрос»,— рассказывала она

Фото: Reuters

Ангела Меркель боится собак. Как писал спецкорреспондент «Ъ» Андрей Колесников в 2007 году, на встрече с Владимиром Путиным в его резиденции «Бочаров ручей» канцлер заметно занервничала, увидев лабрадора Кони: «Она с опаской следила за собакой и с облегчением вздохнула, когда лабрадор неторопливо пошел к фотокорреспондентам. &quot;Сейчас журналистов будет кушать&quot;,— по-русски мечтательно сказала Ангела Меркель»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Ангела Меркель известна своей способностью сохранять хладнокровие в любой ситуации. На ее рабочем столе даже стояла табличка с надписью «In der Ruhe liegt die Kraft» — «Сила в спокойствии». Когда же канцлер все-таки выходит из себя, чаще всего она использует слово «Schei?e» («дерьмо»)

Фото: Reuters

Ангела Меркель обожает писать SMS. При этом у нее отключена голосовая почта, так как опасается, что может забыть ответить на сообщение

Фото: Reuters

7 декабря 2018 года на фоне падения рейтинга партии Ангела Меркель решила уйти с поста председателя. ХДС возглавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

18 июня 2019 года на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским (на фото) Ангеле Меркель стало плохо: ее начала бить дрожь. Сама канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием

Фото: Reuters

Аналогичные приступы затем повторялись и на других официальных встречах. Однако официальной информации о возможных у канцлера проблемах со здоровьем нет

Фото: Reuters

«Мы никогда не должны забывать о своих обязанностях как политиков перед нашей страной и ее гражданами. Мы должны всегда оставаться скромными перед лицом нашего народа»

Фото: Jesco Denzel / German Federal Government / AP

8 декабря 2021 года завершился срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Она возглавляла правительство ФРГ 16 лет

Фото: Markus Schreiber / AP

Ангела Меркель неоднократно заявляла, что после отставки не будет занимать политические посты. Она сообщала, что хочет написать автобиографическую книгу, в которой объяснит «основные политические решения своими словами и опираясь на собственный жизненный путь»

Фото: Georg Wendt / dpa / AFP

Меркель стала третьим канцлером по продолжительности правления в истории Германии после рейхсканцлера Отто фон Бисмарка и Гельмута Коля. Ей не хватило 10 дней, чтобы превзойти рекорд Коля&lt;br>На фото: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 2021 год

На фото: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 2021 год

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

Размер пенсии Меркель, после ухода с поста канцлера, составил около €15 тыс

Фото: Philippe Wojazer / Pool / Reuters

Ангела Меркель с 2006 по 2020 год 14 раз становилась самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes

Фото: Tolga Bozoglu / Pool / Reuters

Вечером 2 декабря 2021 года в Берлине состоялась торжественная церемония прощания с уходящей с поста канцлера Ангелой Меркель (в центре), которой в Германии принято провожать высокопоставленных политиков. Она прошла при свете факелов и в сопровождении духового оркестра бундесвера. По личной просьбе политика музыканты исполнили песню «матери немецкого панк-рока» Нины Хаген «Ты забыл цветную пленку». Партию для оркестра сочиняли с нуля, и не зря — во время исполнения шлягера у Меркель в глазах стояли слезы

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

13 февраля 2022 года Ангела Меркель приняла участие в заседании Федерального собрания ФРГ по поводу избрания нового президента. По итогам мероприятия, получив 1045 голосов из 1472, на второй срок был переизбран Франк-Вальтер Штайнмайер, впервые утвержденный на президентский пост еще при правительстве Меркель &lt;br>На фото: Ангела Меркель беседует с канцлером ФРГ Олафом Шольцем

На фото: Ангела Меркель беседует с канцлером ФРГ Олафом Шольцем

Фото: Michael Sohn / Pool / Reuters

В мае 2024 года Ангела Меркель поучаствовала в официальном государственном визите президента Франции Эмманюэля Макрона (справа) в Берлин. Тогда же стало известно, что после выхода на пенсию она написала мемуары под названием «Свобода: воспоминания 1954-2021». Объем книги составляет 700 страниц, бывший канцлер планирует опубликовать ее в ноября 2024 года

В мае 2024 года Ангела Меркель поучаствовала в официальном государственном визите президента Франции Эмманюэля Макрона (справа) в Берлин. Тогда же стало известно, что после выхода на пенсию она написала мемуары под названием «Свобода: воспоминания 1954-2021». Объем книги составляет 700 страниц, бывший канцлер планирует опубликовать ее в ноября 2024 года

Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images

