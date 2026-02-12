В Котлубани эвакуируют жителей из-за пожара на объекте Минобороны после падения БПЛА

В Волгоградской области около поселка Котлубань обломки вражеского дрона попали на территорию объекта Минобороны РФ и спровоцировали пожар. Пострадавших нет. Из-за возможности взрыва жителей населенного пункта эвакуируют в пункт временного размещения в Городищенском районе, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Жителей Котлубани размещают в районном ДК и Городищенской ДЮСШ. Эвакуация осуществляется на автобусах. Для координации в ПВР едут руководители профильных органов власти.

«В результате падения обломков на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. В тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны»,— сообщил господин Бочаров.

Ранее около часа ночи в Волгоградской области объявили угрозу БПЛА. Около пяти утра в регионе сообщили о возможной ракетной опасности. Также с часа ночи до шести часов утра в аэропорту Волгограда действовали ограничения на прием и вылет воздушных судов.

В ночь с 10 на 11 февраля Волгоградскую область массово атаковали БПЛА. Силы ПВО перехватили и уничтожили 49 беспилотников. В результате были выбиты стекла в квартире по ул. Карбышева, 75, в Волжском. Обломки дрона попали на территорию детского сада №48 «Ягодка». На юге Волгограда сбитый БПЛА спровоцировал пожар на заводе. Обошлось без пострадавших.

