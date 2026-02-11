27% жителей УрФО задумывались о покупке готового бизнеса в 2025 году

Эксперты агентского канала Авито и «Авито Бизнес 360» провели опрос среди более чем двух тысяч жителей России и выяснили, что за последний год 26% жителей Уральского федерального округа (УрФО) задумывались о покупке готового бизнеса. По данным аналитиков, в Екатеринбурге совокупный спрос на готовый бизнес в 2025 году сократился на 6% на фоне высокой ключевой ставки и более сдержанной инвестиционной активности предпринимателей.

Одновременно с этим изменилось поведение покупателей: цикл сделок увеличился, потенциальные владельцы бизнеса дольше принимают решения, тщательнее анализируют риски, финансовые показатели и перспективы проектов. При этом в отдельных сегментах зафиксирован рост.

Так, за год спрос на IT-бизнес увеличился в 2,3 раза, на предприятия в сфере услуг — на 34%. По доле спроса лидирует бизнес в сфере IT (19%), далее следуют предприятия общественного питания (14%) и торговли (13%), в пятерку также вошли пункты выдачи заказов (11%) и компании сферы услуг (9%).

«Один из наиболее заметных трендов 2025 года в Екатеринбурге — рост популярности IT-бизнеса. Многие IT-проекты требуют меньше вложений на старте по сравнению с традиционными сферами. При этом IT-бизнес может приносить стабильный доход, особенно если речь идет о сервисах, приложениях или онлайн-платформах»,— сообщил директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской.

Среди жителей УрФО, задумывавшихся о покупке бизнеса, наибольший интерес вызывают сфера услуг (25%), пункты выдачи заказов (22%), торговля (20%), общественное питание (18%) и сегмент «красота и здоровье» (14%). Далее следуют развлечения (12%) и туризм (11%).

Исследование показало, что интересы мужчин и женщин к бизнес-направлениям в значительной степени совпадают. Мужчины чаще выбирают пункты выдачи заказов и торговлю (по 22%), а также услуги (16%), а женщины — пункты выдачи заказов (29%), торговлю (26%) и «красоту и здоровье» (25%).

При оценке вариантов покупки ключевыми критериями остаются стабильность текущего дохода (49%) и срок окупаемости (43%), далее следуют рентабельность (35%), потенциал масштабирования (23%), отсутствие долгов (22%), простота управления (21%) и локация (17%). Примечательно, что мужчины чаще ориентируются на окупаемость (44%), стабильность дохода (37%) и рентабельность (32%), женщины — на стабильность дохода (45%), окупаемость (42%) и отсутствие долгов (27%).

Основным риском при покупке готового бизнеса респонденты называют высокую стоимость аудита перед сделкой (27%), а также юридические риски, включая долги и судебные разбирательства (25%), неопределенность прав собственности (22%), репутационные факторы (19%), обязательства (17%) и непрозрачность отчетности (16%).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что чистая «убыль» бизнеса в Свердловской области в декабре 2025 года составила 699 компаний — это самый высокий показатель среди всех регионов страны. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев пояснил, что это объясняется не экономическими сложностями, а статистическим «эффектом высокой базы».

Полина Бабинцева