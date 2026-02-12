Ставропольской судье Лысенко вынесено предупреждение за звонки в ФНС

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) вынесла предупреждение председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко. Решение огласил глава ВККС Николай Тимошин, сообщает РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка началась после публикаций в СМИ о том, что судья поддерживала коммерческие структуры своего сына. Согласно материалам, бизнес-партнер оплачивал сыну Ларисы Лысенко расходы на проживание в гостиницах, посещение ресторанов, алкоголь и дополнительное образование.

Комиссия выяснила, что судья звонила в офис Федеральной налоговой службы. Она требовала удалить из актов проверки сведения о своем сыне и привлечь сотрудников ведомства к дисциплинарной ответственности. По заключению ВККС, такое поведение не соответствовало закону «О статусе судей».

Сама судья заявила, что комиссия допустила методологические ошибки и односторонне оценила факты. Она пояснила, что участник одного из судебных дел приобщил к материалам документы ФНС с персональными данными ее семьи, других судей и их родственников.

Лариса Лысенко опасалась, что таким образом он намерен создать искусственную видимость конфликта интересов. По ее мнению, обращение в налоговую службу было единственным способом защитить свои гражданские права.

Тат Гаспарян