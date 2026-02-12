Ставропольской судье Лысенко вынесено предупреждение за звонки в ФНС
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) вынесла предупреждение председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко. Решение огласил глава ВККС Николай Тимошин, сообщает РАПСИ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Проверка началась после публикаций в СМИ о том, что судья поддерживала коммерческие структуры своего сына. Согласно материалам, бизнес-партнер оплачивал сыну Ларисы Лысенко расходы на проживание в гостиницах, посещение ресторанов, алкоголь и дополнительное образование.
Комиссия выяснила, что судья звонила в офис Федеральной налоговой службы. Она требовала удалить из актов проверки сведения о своем сыне и привлечь сотрудников ведомства к дисциплинарной ответственности. По заключению ВККС, такое поведение не соответствовало закону «О статусе судей».
Сама судья заявила, что комиссия допустила методологические ошибки и односторонне оценила факты. Она пояснила, что участник одного из судебных дел приобщил к материалам документы ФНС с персональными данными ее семьи, других судей и их родственников.
Лариса Лысенко опасалась, что таким образом он намерен создать искусственную видимость конфликта интересов. По ее мнению, обращение в налоговую службу было единственным способом защитить свои гражданские права.