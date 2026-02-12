Ставропольский колхоз признан банкротом с долгом в 469 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал СПК «Колхоз Правокумский» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Общая сумма требований кредиторов составляет 469 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основная задолженность образовалась из-за ненадлежащего исполнения ООО «Агро-Партнер» кредитного соглашения от 17 апреля 2024 года. Колхоз выступал поручителем по этому договору. Кредитная линия предусматривала лимит 300 млн руб. Впоследствии банк уступил права требования ООО «Асто Консалтинг».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Правокумский» зарегистрирован в селе Правокумское Ставропольского края в 1992 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Бенефициаром кооператива является Василий Хайнов. Уставный капитал — 8,1 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 242,9 млн руб., убыток — 34,7 млн руб.

Временный управляющий не обнаружил признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Также не выявлены сделки, которые ухудшили финансовое положение предприятия. При этом у должника есть достаточно имущества для финансирования процедуры и частичного погашения долгов.

Конкурсным управляющим назначен Калинин Роман Сергеевич — член Союза арбитражных управляющих «Авангард». Рассмотрение дела по результатам процедуры конкурсного производства назначено на 22 июля 2026 года.

Тат Гаспарян