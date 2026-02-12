Татарстан получил 1,3 млрд рублей целевых трансфертов из федерального бюджета

По состоянию на февраль в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты на сумму 1,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Это составляет 1,4% от годовых плановых назначений.

В структуре поступлений субсидии составили 200,9 млн руб., субвенции — 923,4 млн руб., иные межбюджетные трансферты — 208 млн руб.

Всего в 2026 году в бюджет республики планируется поступление 92,9 млрд руб. федеральных средств.

Ранее сообщалось, что бюджетам муниципальных образований Татарстана перечислили межбюджетные трансферты на общую сумму 12,2 млрд руб.

Анна Кайдалова