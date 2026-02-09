Муниципалитетам Татарстана перечислили 12,2 млрд рублей межбюджетных трансфертов
Бюджетам муниципальных образований Татарстана перечислили межбюджетные трансферты на общую сумму 12,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из общей суммы 6,9 млрд руб. составили субвенции, 5,1 млрд руб. — субсидии, 0,2 млрд руб.— дотации.
Средства направлены в соответствии с законом Татарстана о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.