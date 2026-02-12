После рейда на рынке в Ставрополе будут выдворены три иностранца

Полицейские при участии ФСБ и Росгвардии по итогам рейда на рынке Тухачевский в Ставрополе составили семь административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В рамках рейда правоохранители проверили 50 граждан. Из них 31 человек доставили в Управление МВД России по городу Ставрополю для установления личности и законности пребывания на территории РФ.

Трех иностранцев поместят в центр временного содержания, а затем выдворят за пределы страны.

Назначили две процессуальные проверки на предмет использования иностранными гражданами поддельных сертификатов на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации.

Тат Гаспарян