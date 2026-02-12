Поклонники звезды «Бухты Доусона» Ван Дер Бика собрали для его семьи $1 млн

На аккаунт фандрайзинговой платформы GoFundMe, открытый для помощи семье американского актера Джеймса Ван Дер Бика, за несколько часов поступило более $1 млн, сообщили в лондонской газете The Times. Аккаунт открыли друзья актера вскоре после того, как стало известно о его смерти от рака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Ван Дер Бик

Фото: AP Джеймс Ван Дер Бик

Фото: AP

«После этой потери будущее Кимберли и детей неопределенно. Расходы на врачебную помощь Джеймсу, продолжительная его борьба с раком оставили семью без средств. Сейчас много сил уходит на то, чтобы семья сохранила кров, дети продолжили учебу, на поддержание некоторой стабильности в это трудное время»,— указано в сообщении на GoFundMe.

Джеймс Ван Дер Бик умер от рака 11 февраля в возрасте 48 лет. О смерти актера сообщили его родственники на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Актер снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Известность Джеймсу Ван Дер Бику принесла роль Доусона Лири — главного персонажа в сериале «Бухта Доусона». Подростковая драма из шести сезонов стартовала в 1998-м и завершилась в 2003 году.

Андрей Келекеев