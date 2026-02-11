Умер звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван дер Бик

Американский актер Джеймс Ван дер Бик умер от онкологии в возрасте 48 лет. О смерти звезды сообщили его родственники на его странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Ван дер Бик в 2019 году

Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters Джеймс Ван дер Бик в 2019 году

Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters

Господин Ван дер Бик родился в семье менеджера в телефонной компании и преподавателя гимнастики. Актерскую карьеру он начал в 16 лет на Бродвее, дебютировав в постановке по пьесе Эдварда Олби Finding the Sun. Через год он исполнил главную роль в мюзикле «Шенандоа» и дебютировал на экране в фильме «Ангус».

Всего актер снялся более чем 50 фильмах и сериалах. Он наиболее известен ролью Доусона Лири — главного персонажа сериала «Бухта Доусона». Подростковая драма продержалась в эфире шесть сезонов, стартовав в 1998-м и завершившись в 2003 году.