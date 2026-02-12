FT: полиция провела обыски в офисах Еврокомиссии в Брюсселе

Бельгийская полиция провела обыски в нескольких офисах Еврокомиссии в Брюсселе. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным газеты, обыски связаны с расследованием по делу о нарушениях при продаже недвижимости, принадлежащей властям Евросоюза.

Расследование ведет Европейская прокурорская служба (EPPO), оно касается продажи 23 зданий, принадлежавших властям ЕС, бельгийскому суверенному фонду SFPIM за €900 млн в 2024 году. «EPPO подтверждает, что проводит мероприятия по сбору доказательств в рамках продолжающегося расследования», — заявили в пресс-службе этого ведомства, отказавшись сообщать дополнительную информацию. В Еврокомиссии пока никак не прокомментировали сообщения об обысках и расследовании.

Источники FT сообщают, что в центре расследования — деятельность прошлого состава Еврокомиссии, в частности, еврокомиссара по бюджету и управлению Йоханнеса Хана, занимавшего этот пост в 2019 – 2024 годах. После этого он стал специальным посланником ЕС на Кипре. В декабре EPPO вместе с бельгийской полицией провела обыски в офисе Европейской внешнеполитической службы (EEAS) в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах в разных частях Бельгии. Тогда же по этому делу задержали экс-главу евродипломатии Федерику Могерини. Сообщалось, что расследование связано с подозрениями в мошенничестве при получении тендера на финансирование Дипломатической академии ЕС, а также в коррупции, нецелевом использовании средств ЕС и конфликте интересов.

Яна Рождественская