Для Урсулы фон дер Ляйен нет худа без добра

Предъявление обвинений в коррупции и мошенничестве бывшей главе европейской дипломатии Федерике Могерини и экс-генсеку Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Стефано Саннино бросило тень на всю Еврокомиссию (ЕК). А ее глава Урсула фон дер Ляйен и без того сталкивается с частыми упреками в свой адрес. Но еще более серьезный удар нынешняя история может нанести по нынешней главе европейской дипломатии Кае Каллас: ее работа на этом посту с самого начала подвергалась критике, а открытый конфликт с Урсулой фон дер Ляйен привел к изоляции. Теперь у руководства ЕК может появиться новый повод окончательно перехватить у ЕСВС лидерство по внешнеполитическим вопросам.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

За последние годы европейские институты не раз сталкивались с коррупционными скандалами. Европарламент до сих пор не до конца отошел от разразившегося в конце 2020 года «Катаргейта», когда выяснилось, что политики и чиновники ЕС лоббировали интересы Дохи в обмен на денежное вознаграждение. В начале 2025 года скандал случился и с лоббированием интересов китайской компании Huawei. Наконец, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен долго преследовали подозрения в превышении полномочий при закупке вакцин от коронавируса у компании Pfizer, которые в итоге переросли в неудачную попытку вотума недоверия ей.

Однако история с участием Федерики Могерини и Стефано Саннино — это скандал другого масштаба, который может вылиться в полноценный кризис одного из ключевых институтов ЕС. Экс-главе внешней службы ЕС и бывшему генсеку ЕСВС 3 декабря предъявили обвинения сразу по нескольким статьям: коррупция, мошенничество, конфликт интересов и нарушение служебной тайны. Этот скандал грозит стать самым крупным с 1999 года, когда все руководство ЕК во главе с Жаком Сантером ушло в отставку под гнетом обвинений в коррупции. Тот инцидент привел к широкому пересмотру функционала институтов ЕС и созданию дополнительных инструментов контроля, включая Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Именно оно сейчас и помогает Европейской прокурорской службе (EPPO) в расследовании в отношении Федерики Могерини.

Федерику Могерини, Стефано Саннино и третьего неназванного европейского дипломата считают причастными к получению Колледжем Европы (который сейчас возглавляет Федерика Могерини) тендера от ЕС не самым честным путем.

Следователи убеждены, что учебное заведение заранее знало, что именно ему достанется финансирование, что, собственно, противоречит правилам тендеров.

Это известие, по данным Euractiv, повергло брюссельских чиновников в шок, а противники Урсулы фон дер Ляйен уже заявили о намерении устроить новый вотум недоверия главе Еврокомиссии. Politico пишет, что инициатором голосования может вновь выступить румынский правый евродепутат Георге Пиперя. Он сам уже подтвердил, что рассматривает такую возможность. О таком сценарии сообщила и сопредседатель фракции левых в Европарламенте Манон Обри.

Пока эти призывы и вероятные новые вотумы (их инициаторам надо просто собрать 72 подписи, или 10% от общего числа евродепутатов) не могут доставить Урсуле фон дер Ляйен серьезных проблем. Европейская народная партия, к которой она относится, и другие центристские силы почти наверняка не поддержат вотум недоверия главе ЕК. По крайней мере если в деле Могерини не появится других, еще более шокирующих деталей.

Федерика Могерини

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас же основной удар, вероятно, придется на действующую главу европейской дипломатии и заместителя главы ЕК Каю Каллас. Экс-премьер Эстонии занимает эти посты уже год, но за это время ей не удалось заручиться поддержкой не только главы ЕК и чиновников в Брюсселе, но и стран—членов объединения. Более того, ее конфронтация с Урсулой фон дер Ляйен уже давно стала достоянием общественности, и пока Кая Каллас проигрывает своей более могущественной начальнице. Так, в середине ноября французская газета Le Monde указала на шаткость позиций эстонского экс-премьера, охарактеризовав ее отношения с главой ЕК как «столкновение двух эго».

Речь идет о том, что Урсула фон дер Ляйен последовательно консолидирует власть внутри Еврокомиссии в своих руках, и с приходом Каи Каллас она еще больше сконцентрировалась на перетягивании функционала ЕСВС. Изначально именно эта независимая служба под руководством Каи Каллас должна была определять стратегический курс ЕС во внешних делах. Однако ключевые решения по международной повестке все чаще принимаются внутри аппарата Еврокомиссии. В таких вопросах, как украинский конфликт, ситуация в секторе Газа и отношения с США, Кая Каллас все чаще выступает на вторых, если не третьих ролях, а ее личные инициативы не находят поддержки у стран-членов.

Последним витком так называемого конфликта двух королев стало ноябрьское решение Урсулы фон дер Ляйен создать новый генеральный директорат, который будет курировать улучшение взаимной работы разведслужб стран—членов ЕС.

Кая Каллас открыто выступила против этой инициативы, указав на то, что Еврокомиссия копирует функции подконтрольной ей службы и это снижает общую эффективность. Ранее в ЕК был создан генеральный директорат по оборонной промышленности и космосу, который также отбирает работу у подчиненных Каи Каллас.

Чтобы восстановить свой статус-кво, глава европейской дипломатии попыталась усилить ЕСВС за счет экс-руководителя канцелярии главы ЕК при Жан-Клоде Юнкере Мартина Зельмайра, которого считают личным врагом Урсулы фон дер Ляйен. Однако ее план не удался: в ЕК быстро придумали ему новое назначение, а родная главе исполнительной власти ЕС Христианско-демократическая партия отказалась от поддержки чиновника. Скандал с Федерикой Могерини дает Урсуле фон дер Ляйен козырь, благодаря которому она сможет нанести ответный удар по Кае Каллас и легитимизировать ослабление ее службы по внешним связям.

Вероника Вишнякова