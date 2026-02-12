Лыжница Фрида Карлссон выиграла гонку с раздельным стартом, Непряева — 21-я

Лыжница Фрида Карлссон завоевала второе золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, выиграв гонку с раздельным стартом на 10 км. Ранее победившая в скиатлоне шведка преодолела дистанцию за 22 минуты 49,2 секунды.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Серебро взяла ее соотечественница Эбба Андерссон, отставшая на 46,6 секунды. Бронзу — американка Джессика Диггинс (+49,7). Россиянка Дарья Непряева показала 21-е время — ей на прохождение дистанции потребовалось 24 минуты 45 секунд.

В трех женских лыжных гонках на нынешней Олимпиаде шведки завоевали семь медалей из девяти возможных. Золотая медаль во всех трех случаях доставалась представительнице этой страны: помимо Карлссон награду высшей пробы взяла Линн Сван, выигравшая спринт.

Арнольд Кабанов