Годовая прибыль Mercedes-Benz упала вдвое

Годовая операционная прибыль Mercedes-Benz Group составила €5,8 млрд, сообщается в отчетности компании за четвертый квартал и 2025 год. Это на 57% меньше прошлогоднего показателя в €13,6 млрд и значительно ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших прибыль в €6,6 млрд. Общая выручка автоконцерна составила €132,2 млрд — на 9% ниже аналогичного показателя 2024 года (€145,6 млрд).

Среди факторов, повлиявших на финансовые результаты автоконцерна, указываются геополитические и торговые конфликты с введением тарифов, жесткая конкуренция и ценовое давление в Китае, а также высокие производственные затраты при низких темпах роста в Германии. В 2026 году Mercedes прогнозирует скорректированную рентабельность продаж в своем основном автомобильном подразделении на уровне от 3% до 5%.

После публикации отчетности акции концерна на торгах во Франкфурте снизились в цене на 5,7%.

Елизавета Труфанова