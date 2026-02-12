В МИДе Великобритании призвали своих граждан не ездить на Кубу

В Министерстве иностранных дел Великобритании обновили рекомендации для граждан, желающих посетить Кубу или находящихся там. Как сообщается в новой версии рекомендаций, Куба переживает «серьезные сбои в работе жизненно важной инфраструктуры», регулярные отключения электроэнергии и нехватку топлива. По мнению британского МИДа, эти условия «существенно влияют» на доступ туристов к транспортным перевозкам, медицинской помощи и услугам связи.

«Власти ввели нормирование топлива, сократили объем государственных услуг и внесли временные изменения в работу здравоохранения, образования, транспорта и туризма, чтобы сохранить крайне ограниченные запасы энергии. Расписание рейсов также нарушено из-за нехватки авиационного топлива, некоторые авиакомпании пересматривают маршруты или временно отменяют рейсы, что создает риск невозможности выезда туристов из страны»,— следует из сообщения министерства.

МИД Великобритании советует британцам «тщательно обдумать, действительно ли ваше присутствие там необходимо». Находящимся на территории Кубы британцам внешнеполитическое ведомство рекомендует принять меры предосторожности, включая экономию топлива, воды, продуктов питания и заряда мобильных телефонов, а также проверять сообщения от авиакомпаний.

Евгений Хвостик