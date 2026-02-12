Едва не убивший петербурженку и ее ребенка лифт заинтересовал Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад от руководителя петербургского управления ведомства Павла Выменца о резком финише лифта в доме на проспекте Космонавтов. В результате происшествия пострадала петербурженка и ее маленькая дочь.

Как уточняют в пресс-службе городского управления СК РФ, лифт в девятиэтажном доме не падал, а резко тормозил. После происшествия двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Петербурженка и ее дочь провели в застрявшей кабине около получаса, пока их не освободили сотрудники аварийной службы.

Андрей Маркелов