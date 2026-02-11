СК возбудил уголовное дело после травмирования петербурженки и ее ребенка в лифте

Следователи возудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после происшествия в лифте дома 48 на проспекте Космонавтов, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ по Петербургу.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Вечером 10 февраля петербурженка с трехлетней дочерью спускалась на лифте с шестого этажа. На уровне второго этажа кабина резко ускорилась, после чего сработала штатная система безопасности и лифт зафиксировался ограничителями с жестким ударом о шахту на первом этаже.

Пассажиры провели в застрявшей кабине около получаса, пока их не освободили сотрудники аварийной службы. Пострадавшие обратились за медицинской помощью — обе испытывают боли в спине.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий. С участием специалистов выполнен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована документация по обслуживанию оборудования.

Андрей Маркелов