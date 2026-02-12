Карен Хачанов уступил Хауме Мунару в третьем круге турнира ATP 500 в Роттердаме

18-я ракетка мира Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Роттердаме. В матче третьего круга россиянин проиграл испанцу Хауме Мунару, занимающему 37-е место в мировом рейтинге.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 6:3. За выход в четвертьфинал Мунар поспорит с победителем матча между представителем Казахстана Александром Бубликом (10-й в рейтинге ATP) и немцем Яном-Леннардом Штруффом (82-й).

Турнир, общий призовой фонд которого составляет более €2,5 млн, завершится 15 февраля. В 2025 году победителем соревнования стал лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. В этом году он отказался от участия, поскольку решил восстановиться после недавней победы на Australian Open.

