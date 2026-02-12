Тело второго погибшего обнаружили после пожара в конюшне в Сысерти

Два человека погибли в результате пожара в конюшне в Сысерти 11 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первоначально сообщалось о смерти одного человека — конюха. В ходе разбора завалов днем было найдено тело второго погибшего — его знакомого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).Точные причины возгорания и гибели двух человек будут определены в ходе пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Конюшня загорелась ночью 11 февраля. Площадь пожара составила 150 кв. м. По словам Валерия Горелых, в настоящий момент хозяина конюшни допрашивают. «Чудом несгоревшие лошади содержатся в безопасном месте. Всего их было 9»,— отметил полковник Горелых.

Полина Бабинцева