В Сысерти на пожаре в конюшне погиб человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Сотрудники спасли 10 лошадей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Конюшня загорелась ночью 11 февраля. «Создавалась угроза взрыва и угроза жизни домашнему скоту»,— сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели вывели 10 лошадей, вытащили три газовых баллона и потушили пожар на площади 150 кв. м. В работе участвовали 4 единицы техники и 14 человек.

Во время тушения пожара обнаружили тело мужчины. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

Анна Капустина