В Удмуртии 13 февраля ожидается сильный снег

Днем 13 февраля в Удмуртии прогнозируется сильный снегопад с ухудшением видимости до 500 м и менее. Об этом сообщает Служба гражданской защиты со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Всех участников дорожного движения просят соблюдать осторожность на дорогах.

Напомним, по прогнозам гидрометцентра Удмуртии во вторую половину недели в регионе установится ветреная погода с осадками. Предстоящей ночью ожидается до -9…-14 градусов, а днем до -5…-10. К выходным температура воздуха повысится до 0°С.

Владислав Галичанин