До середины недели в Удмуртии существенных осадков не ожидается

В юго-восточных районах Удмуртии сохраняется небольшой снег, который прекратится в течение дня. Как сообщает региональный Гидрометцентр, до середины недели существенных осадков не ожидается.

Фото: Сергей Золотухин, Коммерсантъ

Во второй половине недели погоду будут определять атмосферные фронты. В четверг, 12 февраля, в северных и центральных районах республики пройдет небольшой и умеренный снег, в пятницу, 13 февраля, осадки ожидаются повсеместно. Установится ветреная погода, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы.

Температура воздуха в предстоящую ночь похолодает до -17..-22°С, в северных районах до -22..-27°С. Завтра днем, 10 февраля, ожидается -12..-17°С. В ночь на среду, 11 февраля, температура составит -17..-22°С, в северных и северо-восточных районах до -22..-27°С, днем -11..-16°С.

В ночные часы четверга температура будет -13..-18°С, днем -8..-13°С. В ночь на пятницу ожидается -9..-14°С, днем -5..-10°С. По предварительному прогнозу, в субботу осадки сохранятся, температура воздуха начнет стремиться к 0°С.

Анастасия Лопатина