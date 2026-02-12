Австралийский фристайлист Купер Вудс стал олимпийским чемпионом в могуле

Австралийский фристайлист Купер Вудс выиграл золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине могул. Он получил 83,71 балла.

Австралийский фристайлист Купер Вудс

Фото: Gregory Bull / AP Австралийский фристайлист Купер Вудс

Серебряным призером стал канадец Микаэль Кингсбери. Он набрал то же количество баллов, что и победитель. Однако австралиец опередил его по дополнительным показателям — за прохождение поворотов Вудс набрал на 0,7 балла больше. Бронза досталась Икума Хорисима (83,44).

Куперу Вудсу 25 лет. Он принес сборной Австралии первую медаль на Играх в Италии. Фристайлист участвовал в Олимпиаде-2022, где занял шестое место в дисциплине могул.

Таисия Орлова