«Все три норвежца, взошедшие на пьедестал, использовали препарат для астматиков»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bettmann Archives / Reuters Фото: Bettmann Archives / Reuters

То, что лыжный спорт в Норвегии — культ, а лыжники из этой страны — потрясающие спортсмены, никто не спорит. Только вот история о том, как норвежские атлеты были за руку пойманы на допинге, а вместо наказания фактически узаконили запрещенный препарат, до сих пор заставляет многих удивляться.

Все началось в 1992 году, когда борцы с допингом уже начали закручивать гайки. На Олимпиаде в Альбервиле грянул скандал: после мужской лыжной гонки на 30 км выяснилось, что все три норвежца, которые взошли на пьедестал, использовали препарат для астматиков — сальбутамол, который, конечно, был разрешен для приема в терапевтических целях, но, как ни крути, являлся допингом.

Тогда норвежцы обиделись на весь мир и официально заявили, что их спортсмены больны. Терье Лангли — астматик, Бьорн Дэли — аллергик, а Вегард Ульванг перед стартом подхватил респираторную инфекцию. И что бы вы думали? Олимпийские медали остались у победителей, причем даже после того, как стало известно, что врач сборной Норвегии использовал сальбутамол постоянно на протяжении многих лет.

Борцы с допингом так старались доказать миру свою правоту, что до сих пор не внесли препарат для астматиков в разряд запрещенных. Даже сейчас, когда медали отбирают направо и налево, практически за аскорбинку, спортсмены могут использовать сальбутамол. Конечно, по разрешению борцов с допингом и исключительно в терапевтических целях.

Владимир Осипов