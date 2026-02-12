Рябков: сроки и место нового раунда переговоров по Украине еще не определены
Вопрос о сроке и месте очередных переговоров по урегулированию на Украине еще обсуждается. До согласования разглашать эту информацию не положено, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Мы исходим из того, что предыдущие два раунда, которые прошли в Абу-Даби, продемонстрировали, что эта площадка со всех точек зрения оптимальна. Она благоприятствует работе»,— уточнил господин Рябков в комментарии ТАСС. Дипломат добавил, что никаких официальных объявлений по этому поводу не делает, поскольку «это все еще в процессе находится».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что по следующему раунду переговоров уже есть «определенное понимание». В Кремле ожидают, что встреча произойдет в ближайшее время.
Делегации США, России и Украины встречались в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.