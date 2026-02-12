Рябков: сроки и место нового раунда переговоров по Украине еще не определены

Вопрос о сроке и месте очередных переговоров по урегулированию на Украине еще обсуждается. До согласования разглашать эту информацию не положено, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы исходим из того, что предыдущие два раунда, которые прошли в Абу-Даби, продемонстрировали, что эта площадка со всех точек зрения оптимальна. Она благоприятствует работе»,— уточнил господин Рябков в комментарии ТАСС. Дипломат добавил, что никаких официальных объявлений по этому поводу не делает, поскольку «это все еще в процессе находится».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что по следующему раунду переговоров уже есть «определенное понимание». В Кремле ожидают, что встреча произойдет в ближайшее время.

Делегации США, России и Украины встречались в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.