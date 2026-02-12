Торговый дом ММК развивает металлопереработку и складской сервис

Торговый дом (ТД) ММК в 2025 году увеличил объем переработки товарной металлопродукции на собственных складских мощностях на 30% до 146 тыс. т. Об этом заместитель директора по продажам ТД ММК Александр Сираж сообщил на конференции «Региональная металлоторговля России», проходящей в Сочи.

По сравнению с 2023 годом объем металлопереработки на складских площадках сбытовой сети ММК вырос в 3,3 раза. В подразделении ТД ММК в Новокузнецке запущен агрегат поперечной резки, который позволит увеличить объем производства горячекатаного листа по индивидуальным размерам из рулонов ММК на 40 тыс. т в 2026 году. Благодаря вхождению в состав сбытовой сети ММК металлоторговой компании «Кама-Трейд Татарстан» освоено новое направление — EPS-очистка горячекатаного проката (экологически безопасная технология очистки металла от окалины и ржавчины смесью воды и стальной дроби, не требующая применения химических веществ). В настоящее время мощности по дробеструйной очистке загружены полностью.

«Мы продолжаем развивать складской сервис для удобства наших клиентов. Мы не только предлагаем услуги по металлообработке, но и увеличиваем собственные складские площади, которые выросли в прошлом году на 16%. Также на 16% в 2025 году увеличился грузооборот на собственных площадках. При этом мы фиксируем значительное сокращение времени погрузки одной машины. Во многом этом стало результатом внедрения системы „Умный склад“, организации адресного хранения и системы штрихкодирования на складах подразделений», — отметил Александр Сираж.

В планах ТД ММК — дальнейшее развитие услуги EPS-очистки, увеличение объемов металлопереработки за счет малотоннажных партий эксклюзивных размеров, расширение сортамента листа нестандартных размеров, масштабирование системы штрихкодирования и адресного хранения на все подразделения сбытовой сети.

ПАО «ММК»