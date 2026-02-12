«Каспийский берег» готовят к передаче «Астраханскому порту» после 8 лет строительства

АО «Южный центр судостроения и судоремонта» ОСК передаст сухогруз «Каспийский берег» проекта RSD49 заказчику — российско-иранской судоходной компании, связанной с ПАО «Астраханский порт», сообщает PRO.FINANCY. Судно построили по проекту «Морского инженерного бюро СПб» на астраханском заводе «Лотос».

Фото: ОСК

Торжественный спуск «Каспийского берега» на воду состоялся 13 марта 2024 года. В декабре прошлого года сухогруз прошел ходовые испытания.

Сухогруз проекта RSD49 начали строить на астраханском судостроительном заводе «Лотос» ЮЦСС в 2017 году в Нариманове. Судно возводили по заказу судоходной компании «Аншип» из Краснодарского края по лизинговой схеме, лизингодателем выступало ЗАО «Гознак-лизинг».

В декабре 2022 года совет директоров ПАО «Астраханский порт» одобрил приобретение «Каспийского берега» за 1,1 млрд руб. В августе 2023 года «Лотос», заказчик АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и лизингополучатель «Астраханский порт» заключили контракт на 1,2 млрд руб. на поставку судна. По договору передача сухогруза заказчику была назначена на март 2024 года.

Из-за срыва сроков поставки сухогруза заказчик два раза подавал в суд. В итоге строительство судна обошлось верфи в 228 млн руб. только штрафов.

Сухогрузы проекта RSD49 используются для перевозки генеральных, навалочных, лесных, зерновых, крупногабаритных, а также опасных грузов. Особенность судна — трюм длиной 52 м, что позволяет перевозить негабаритные грузы.

Марина Окорокова