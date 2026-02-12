Имущественный комплекс в Орле к шестым торгам подешевел на 45% — до 4,4 млн

В Орле в шестой раз объявили аукцион на продажу имущественного комплекса на улице Энергетиков, 2 в Железнодорожном районе. Начальная цена с прошлых торгов снизилась на 45%: с 8 млн руб. до 4,4 млн руб. Это следует из документации тендера на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Дом. РФ» Фото: сайт «Дом. РФ»

В составе лота — трехэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м и земельный участок на 0,08 га. Объект расположен рядом с Московским шоссе, расстояние до центра города составляет 4 км.

Шаг аукциона — 44 тыс. руб., задаток — 436,5 тыс. руб. Подавать заявки можно до 23 марта, итоги подведут 27-го.

Предыдущий аукцион по продаже имущественного комплекса был объявлен в ноябре прошлого года. Начальная цена лота составляла почти 8 млн руб. По данным ГИС «Торги», комиссия признала торги несостоявшимися, поскольку на аукцион не было подано ни одной заявки.

Имущество продают с 2024 года. На старте торгов ценовое предложение составляло 9,6 млн руб.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Старом Осколе Белгородской области продают имущественный комплекс за 24,9 млн руб. Заявки на участие в этих торгах принимаются до 2 марта.

Кабира Гасанова