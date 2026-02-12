Суд отказал общественникам в снятии запрета на выявление памятников в центре Уфы

Арбитражный суд Башкирии отказал проектному центру башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) в снятии обеспечительных мер по спору АО «Специализированный застройщик "Пушкин"» и Башкультнаследия.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Дворовое здание усадьбы Елизаветы Коншиной

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», застройщик пытается оспорить два приказа Башкультнаследия о включении в список объектов культурного наследия дворового здания усадьбы Елизаветы Коншиной и дома купца Гуревичей на уфимских улицах Гоголя и Карла Маркса. Старинные здания находятся в квартале улиц Пушкина, Гоголя, Свердлова и Карла Маркса, право на освоение которого принадлежит «Пушкину». Компания полагает, что придание объектам охранного статуса мешает застройке квартала.

По заявлению компании арбитражный суд Башкирии приостановил действие приказов и запретил Башкультнаследию выявлять новые памятники истории и культуры в этом районе на время разбирательств.

ВООПИК, ходатайствующее об участии в споре в качестве третьего лица, заявляет, что обеспечительные меры лишают Башкультнаследие права реализовывать свои полномочия. Кроме того, полагают общественники, запрет на выявление объектов культурного наследия нарушает публичные интересы и несоразмерны предмету спора. «Частные интересы застройщика и желание получить материальную выгоду не могут являться основанием для приостановления развития историко-культурной среды, выявления новых объектов культурного наследия и сохранения имеющихся культурных ценностей и памятников архитектуры»,— полагают в ВООПИК.

Суд точку зрения организации не поддержал, не усмотрев оснований для отмены своего определения. «Истцом не приведено и доказательств того, что принятая судом обеспечительная мера создает риск возникновения неблагоприятных последствий для участвующих в деле или иных лиц»,— говорится в судебном акте.

Следующее заседание по спору АО «Специализированный застройщик "Пушкин"» к Башкультнаследию состоится 18 февраля.

Идэль Гумеров