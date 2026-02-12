Обязанности задержанного челябинского вице-губернатора перераспределили

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перераспределил направления деятельности, которыми занимался задержанный заместитель главы региона Андрей Фалейчик. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

Первому заместителю господина Текслера Ивану Куцевляку перешло курирование регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Первый вице-губернатор Станислав Мошаров контролирует деятельность министерства строительства и инфраструктуры области. Замгубернатора Татьяна Кучиц теперь курирует министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории региона.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, утром 12 февраля сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали вице-губернатора Андрея Фалейчика. Его подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) во время работы главой Копейска. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, господин Фалейчик получил 6 млн руб. от директора организации детского отдыха за передачу имущественного комплекса детского лагеря «Юность», принадлежащего городу, в долгосрочную аренду.

Виталина Ярховска